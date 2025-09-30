Más de 70 pasajeros de un crucero por EEUU enferman por brote de norovirus

Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Más de 70 pasajeros de un crucero de Royal Caribbean enfermaron por un presunto brote de norovirus, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).