Modi respalda el plan de Trump para Gaza y lo califica de vía práctica hacia la paz

"El plan ofrece un camino práctico hacia la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible a largo plazo para el pueblo palestino y el israelí, así como para toda la región de Asia Occidental", señaló en su perfil de X el primer ministro indio.

Modi añadió que todas las partes implicadas en el conflicto, tanto a nivel regional como internacional, deben "unirse en torno a la iniciativa del presidente Trump" para que la propuesta pueda traducirse en una paz duradera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes su plan para Gaza que incluye un alto el fuego inmediato, la desmilitarización de la Franja y la creación de un Gobierno de transición bajo la tutela del republicano y sin presencia de Hamás.

La propuesta, expuesta tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contempla la retirada progresiva de las tropas israelíes, la liberación de 48 rehenes en manos de Hamás y, a cambio, la excarcelación de más de 1.900 prisioneros palestinos.

Netanyahu respaldó la iniciativa, al considerarla alineada con los objetivos de su ofensiva sobre el enclave.