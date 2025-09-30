Moldavia condena en ausencia a 7,5 años de cárcel a opositora por financiamiento ilegal

Según informó el medio digital Agora.md, los magistrados del Tribunal del distrito de Biuucani de la capital moldava le hallaron culpable de los cinco cargos imputados, incluyendo la falsificación de informes financieros, la aceptación de fondos de un grupo delictivo y la interferencia en la administración de justicia.

La Fiscalía exigía una condena de 13 años de prisión, la prohibición de ocupar cargos públicos durante cinco años y la confiscación de 206 millones de lei (unos 12.000 dólares).

Tauber, aliada cercana del Shor, se encuentra en estos momentos fuera del país en paradero desconocido.

Anteriormente la opositora declaró a la agencia rusa TASS que se considera inocente y acusó a la presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, de promover un proceso político en su contra.

Esta sentencia fue dictada dos días después de las elecciones parlamentarias en Moldavia, en las que obtuvo la mayoría absoluta el Partido Acción y Solidaridad de Sandu.