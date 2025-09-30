Mueren cinco personas por inhalación de gas tóxico en una fábrica del centro de China

El incidente se produjo el lunes por la mañana en la empresa Hexin Chemical Industry de la ciudad de Hebi, cuando supuestamente un escape en un tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico provocó un vertido en el sistema de aguas de las instalaciones, recoge la agencia oficial Xinhua.

El ácido llegó a un tanque séptico donde una reacción química produjo gas de sulfuro de hidrógeno que se filtró al interior de unas instalaciones de descanso del personal.

De los tres heridos, uno se encuentra en estado grave pero estable y los otros dos presentan daños leves, según la oficina local de gestión de emergencias.

La fábrica ha paralizado sus operaciones y todo el personal ha sido evacuado, en tanto las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

China registra con frecuencia accidentes industriales, especialmente en sectores como la minería o la producción de fuegos artificiales, donde persisten deficiencias en materia de seguridad pese a regulaciones más estrictas en los últimos años.