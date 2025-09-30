Mueren cuatro oficiales de las FAR en un ataque del Ejército sudanés en Darfur del Sur

Jartum, 30 sep (EFE).- Al menos cuatro oficiales de alto rango del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han muerto en un ataque del Ejército contra una posición militar al oeste de Nyala, en el estado de Darfur del Sur, en el oeste de Sudán, indicaron este martes a EFE fuentes militares sudanesas.