Pakistán prueba con éxito un misil de crucero con un alcance de 750 kilómetros

El departamento de comunicación del Ejército (ISPR) afirmó en un comunicado que el misil ha sido desarrollado en el país y ahora integra el Mando de Fuerzas de Cohetes del Ejército de Pakistán, calificándolo como "un refuerzo clave para las capacidades de ataque convencionales de la nación".

En agosto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció la creación del Mando de la Fuerza de Cohetes del Ejército tras el conflicto armado de cuatro días con la India entre abril y mayo, que llevó a ambos países a atacarse mutuamente con misiles, drones y artillería.

Las dos partes se enzarzaron en un conflicto armado en el peor enfrentamiento en décadas, antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediara en un alto el fuego el 10 de mayo.

El ISPR añadió que el nuevo Fatah-4 está diseñado para volar a baja altura siguiendo el contorno del terreno, una capacidad conocida como 'terrain hugging' (adherencia al terreno), que le ayuda a evadir los sistemas de defensa aérea y de intercepción de misiles del enemigo.

El Ejército aseguró que el sistema Fatah-4 "mejorará aún más el alcance, la letalidad y la capacidad de supervivencia de los sistemas de misiles convencionales del Ejército de Pakistán", en referencia a las armas diseñadas para su uso con ojivas convencionales, en lugar de nucleares.

Los misiles de crucero como el Fatah-4 están propulsados durante todo su vuelo, a diferencia de los balísticos, que siguen una trayectoria fija, lo que les permite maniobrar en el aire y volar bajo la cobertura del radar.

Su alcance de 750 kilómetros permite al país atacar instalaciones militares o infraestructuras estratégicas en el interior de la vecina India, mientras que su diseño de lanzamiento terrestre significa que puede desplegarse y dispararse desde lanzadores móviles desde cualquier lugar.

Pakistán y la India, ambos con armas nucleares, tienen un historial de guerras y escaramuzas fronterizas desde que nacieron en 1947 tras independizarse del dominio británico. Desde entonces, los dos países compiten por modernizar sus arsenales de misiles para mantener una disuasión creíble.