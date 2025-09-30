Panamá apela a una mayor integración cultural entre Centroamérica y Centroáfrica

En la sesión, titulada 'La cooperación Sur-Sur: los vínculos entre la cultura y la educación', Herrera, que ostenta la presidencia de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC-SICA), Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), ha expresado la convicción de que "la cultura y la educación son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y para la integración de nuestros pueblos".

Ha recordado que en 2025 se conmemora el cincuenta aniversario del Consejo de ministros y ministras de Cultura y de Educación del sistema de integración centroamericana CECC-SICA, "cincuenta años de consensos, trabajos compartidos y voluntad política" que han demostrado que cuando Centroamérica y República Dominicana se ponen de acuerdo se producen avances.

El 'Llamado de Cantarranas', un acuerdo firmado por los ocho países del SICA, se ha convertido en una "brújula ética y política", por la que todas esas naciones se reafirman con una sola voz en que "la cultura debe ser reconocida como bien público global y como un objetivo de desarrollo sostenible específico en la Agenda post-2030".

Para la ministra panameña, "la educación cultural y artística no es un lujo ni un complemento, sino una necesidad". De igual manera, ha advertido de que la Inteligencia Artificial (IA) nunca podrá reemplazar que los niños aprendan a escribir, a leer, a sumar y a restar.

En este sentido, ha asegurado que "los artistas nacieron para darle luz al ecosistema y para alzar la voz".

En su intervención en la sesión, la ministra ha dicho que "en cada escuela, en cada comunidad indígena y afrodescendiente, en cada barrio, la educación cultural forma a ciudadanos críticos, sensibles y capaces de convivir en la diversidad y, sobre todo, de saber desatar los nudos en momentos complejos".

Ha mencionado como ejemplo la Ciudad de las Artes, un centro de arte y cultura de la ciudad de Colón, en Panamá.

Herrera ha señalado que Centroamérica y Centroáfrica "comparten desafíos como la desigualdad y la exclusión social, pero también grandes fortalezas". " Ambos son pueblos jóvenes, creativos y resilientes, con culturas vivas que son nuestra fuente de identidad y nuestro camino hacia el futuro, ambos tenemos una cultura ancestral y una cosmovisión especial", ha resumido.

La ministra ha apuntado que el 'Llamado de Cantarranas' marca el inicio de una nueva etapa para la cooperación Sur-Sur, puede ser "un punto de partida para intercambiar saberes y compartir experiencias".

Herrera ha pedido la creación de un mecanismo de colaboración entre los países de CECC-SICA y CEMAC con el apoyo de la propia UNESCO.

La representante panameña ha recordado que ambos territorios tienen mucho que compartir: "Tenemos en Panamá una comunidad afrodescendiente muy fuerte, casi el 33 % de nuestra población, y estoy segura de que podemos reparar un tejido social compartido".

Herrera ha concluido su intervención con una convicción: "Sin cultura no hay paz, pero sin educación artística y cultura no hay futuro, porque la educación es importante, pero sin cultura no hay educación y viceversa".