Parlamento de Venezuela acusa a EE.UU. de ensañarse contra los pescadores en el mar Caribe

Caracas, 30 sep (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, acusó este martes a Estados Unidos de ensañarse contra los pescadores por el despliegue militar que ese país mantiene en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" en contra de su soberanía y la integridad territorial.