Perú confirma la captura del presunto líder detrás del triple feminicidio en Argentina

La PNP señaló en la red social X que Valverde fue detenido junto con otro ciudadano peruano, identificado como Matías Agustín Ozorio, también presuntamente vinculado con el triple crimen ocurrido el pasado 19 de septiembre en la localidad de Florencio Varela.

"En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias 'Pequeño Jota' y a Matías Agustín Ozorio, ambos prófugos de Argentina y con notificación roja de Interpol, implicados en un triple asesinato en Buenos Aires", detalló la información.

Agregó que Valverde "estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina".

Esta información fue difundida después de que la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció en la red social X que las autoridades de Perú habían capturado a Valverde.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", anunció Bullrich a través de una publicación, poco después de haber comunicado la detención de Ozorio.

Pequeño J es un peruano de veinte años al que las autoridades argentinas han señalado como el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

La causa ha sido calificada por la Fiscalía como homicidio calificado, por ser premeditado por dos o más personas y tras ser cometido con alevosía y ensañamiento y como violencia de género.

El crimen fue trasmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social, algo que, según dijo este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, tuvo como objetivo "fortalecer el liderazgo" de la cabeza de la banda, "que va más allá de los límites de la Argentina".

La organización feminista 'Ni Una Menos' y los familiares de las víctimas encabezaron el pasado sábado una multitudinaria movilización en Buenos Aires para exigir justicia, en un acto que se replicó en varias provincias del país.