Perú tiene reservas de gas natural para los próximos treinta años, según Gobierno

Así lo señaló la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, al hacer una presentación sobre el potencial de hidrocarburos en Perú ante funcionarios del Ministerio de Asuntos Energéticos de Catar.

Según un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, Cárdenas Pino ratificó ante los emisarios cataríes que los recursos prospectivos del país andino en gas natural superan los 43 billones de pies cúbicos (TCF).

De ese total, el 42 % lo representa la cuenca Madre de Dios, situada entre las regiones sureñas de Madre de Dios y Puno, y donde ya se realizaron estudios técnicos en el pasado que abren la posibilidad de poner en valor ese potencial.

Cárdenas Pino reiteró que esa zona geográfica del país ha sido identificada con un importante potencial de hidrocarburos (petróleo y/o gas natural), y por ello la empresa estatal Perupetro, encargada de administrar los hidrocarburos de Perú, busca atraer nueva inversión privada y garantizar la seguridad energética del país a través de licitaciones o concursos.

"Nosotros queremos desarrollar los recursos del gas natural y darle un valor agregado, a través de la construcción de ductos que transporten los líquidos y el gas natural a los puertos de Moquegua y Arequipa, en donde se podría sustituir el consumo de diésel o gas natural para las centrales de generación eléctrica en Mollendo e Ilo, además de desarrollar la industria petroquímica", detalló la funcionaria.

La viceministra añadió que el gas natural es una energía que es sostenible, social, económica y ambiental, que genera ahorros a los usuarios residenciales, transportistas, industriales, hasta los generadores de electricidad.

Con respecto a los mecanismos empleados para atraer a potenciales inversores, Cárdenas Pino sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Perupetro, impulsa la suscripción de convenios de evaluación técnica (CET), que son acuerdos que permiten realizar estudios y actividades hasta por un plazo de 24 meses.

Ese tiempo permitirá al inversionista evaluar el potencial de hidrocarburos en un área específica, con la posibilidad de obtener un derecho de primera opción para la negociación de un contrato de exploración y explotación, apuntó el ministerio.

Perú es el segundo mayor productor de gas natural de Suramérica con 1.300 millones de pies cúbicos al día, procedentes mayormente de la cuenca de Camisea, en la selva amazónica de la región de Cusco, que opera la empresa argentina Pluspetrol.