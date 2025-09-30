Perú y Bolivia acuerdan habilitar paso fronterizo que unirá la ciudad de Tacna con La Paz

Lima, 30 sep (EFE).- Los gobiernos de Perú y Bolivia acordaron habilitar de manera permanente el paso fronterizo Collpa-Thola Kollo, en una decisión que plantea consolidar su integración bilateral al convertirse en la vía más directa entre la ciudad peruana de Tacna y la boliviana La Paz, informó el ministerio peruano de Relaciones Exteriores en un comunicado.