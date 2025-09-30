Protestas juveniles derivan en disturbios y sabotajes en el sur de Marruecos

Rabat, 30 sep (EFE).- Las protestas juveniles convocadas en Marruecos, y prohibidas por las autoridades, derivaron este martes en actos de disturbios y sabotaje en dos localidades cercanas a la ciudad de Agadir, 550 kilómetros al sur de Rabat, informaron fuentes oficiales a EFE.