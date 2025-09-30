República Dominicana valora la aprobación de Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití

En un mensaje difundido por la Presidencia Nacional, el mandatario Luis Abinader señaló que esto representa "un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica, no solo de Haití, si no de toda la región".

La República Dominicana "se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región", expresó Abinader.

El pasado miércoles, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el mandatario urgió a dicho organismo a una acción internacional ante la grave crisis que vive Haití y a la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de una fuerza para combatir a las bandas armadas que controlan más del 90 % de la capital de ese empobrecido país.

Haití, que comparte con República Dominicana la isla La Española, "vive hoy una tragedia humana sin precedentes: violencia extrema, colapso institucional y control territorial de numerosas bandas criminales que aterrorizan a la población" y que los gobiernos dominicano y estadounidense han clasificado como organizaciones terroristas, y con los cuales, según dijo entonces Abinader, "no puede haber negociación alguna".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este martes la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada hasta hoy por Kenia, en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La votación de la resolución, cuya implementación tiene carácter inmediato, se resolvió con 12 votos a favor, 3 abstenciones -de China, Rusia y Pakistán- y ninguno en contra.