Rodrigo Paz pide a sus seguidores cuidar el voto en la segunda vuelta electoral en Bolivia

"Vayan a votar, pero después cuiden el voto (...) es fundamental porque cuidado, aquí lo importante es que respeten nuestro voto, así como respetaremos el voto del prójimo", dijo Paz ante diferentes sectores de la ciudad de El Alto que inauguraron un "cholet", llamadas así a edificaciones extravagantes de la cultura aimara, como casa de campaña.

El candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió a sus simpatizantes que vayan a votar con sus familias, con sus vecinos y que "respeten al que vote diferente".

Más temprano Paz estuvo en el municipio de Viacha, en el altiplano de La Paz, donde alertó sobre supuestas intenciones de "quitarle" las elecciones, por lo que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Fuerzas Armadas y la Policía que se pongan del lado "de las grandes mayorías".

“Ya están hablando de que nos quieren quitar las elecciones a las grandes mayorías. Ya están hablando, ustedes saben bien. No nos van a quitar el voto, por eso voten y quédense a vigilar las mesas para que no nos roben la elección para que no nos roben la elección”, dijo Paz.

La campaña electoral de la segunda vuelta está marcada por una polarización y agresiones verbales entre el PDC, representado por Paz y Edman Lara, y la alianza Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y Juan Pablo Velasco.

Paz dijo que si bien no ha respondido a la "guerra sucia" de sus contrincantes, lo que sí se tiene que responder es "la agresión racista, venga de quien venga", aludiendo a Velasco que en los últimos días se vio envuelto en una polémica por unos supuestos tuits "racistas" que publicó hace años contra la población del occidente del país.

"Ninguno de nosotros aquí podemos expresarnos de forma racista contra otro boliviano, el que es racista no es boliviano porque está despreciando la diversidad cultural, el que es racista es un mal boliviano, porque el boliviano de corazón tiene que aceptar que somos un país que tiene diversidad, no somos iguales, somos diversos", manifestó Paz.

El candidato por el PDC dijo que "con la voluntad popular y con la bendición de Dios" el 19 de octubre festejarán el triunfo en la segunda vuelta electoral.

En la primera vuelta, llevada a cabo el 17 de agosto, Paz obtuvo el 32,06 % de los votos, mientras que Quiroga alcanzó el 26,70 %, resultado que los colocó en un balotaje sin precedentes en Bolivia.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) impulsó hace tres semanas un "acuerdo por la democracia" que firmaron Quiroga y Velasco, de la alianza Libre, y solo Paz, por el PDC, con el compromiso de frenar la "guerra sucia" en la campaña; sin embargo el intercambio de acusaciones e insultos no ha cesado.