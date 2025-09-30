Rusia privatiza el histórico estudio de dibujos animados Soyuzmultfilm

Rosimushevstvo, la agencia gestora de la propiedad estatal, vendió parte de la acciones de Soyuzmultfilm a Sberbank, la mayor entidad bancaria del país, confirmaron los estudios el diario digital RBC.

Sin embargo, la empresa cinematográfica se negó a revelar los detalles de la transacción, ya que "contiene información que no puede hacerse pública".

Según estima la consultora INFOLine-Analytics, el estudio está valorado en alrededor de los 1.250 millones de rublos (más de 15 millones de dólares), incluidos los derechos de su banco de dibujos animados soviéticos, que están protegidos en una organización aparte.

Debido a los cambios legislativos en 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania, la información disponible sobre empresas rusas se volvió mucho más opaca, por lo que es imposible conocer la actual propiedad de Soyuzmultfilm.

La empresa estaba pendiente de privatización desde 2009 y, en 2021, como preparación para una transacción, fue convertida en sociedad anónima con Rosimushchestvo como propietaria del 100 % de las acciones.

Soyuzmultfilm tiene unos ingresos totales de más de 2.000 millones de rublos (24 millones de dólares), según la presidenta de su consejo de administración, Yuliana Slashcheva.

La compañía fue fundada en 1936 por iniciativa de las autoridades soviéticas y en 1989 fue arrendada por diez años, cuando el Estado ya no podía permitirse su financiación.

El estudio sobrevivió, aunque se redujo drásticamente durante los años noventa.

En 1999 volvió a propiedad pública y cuatro años después se subdividió en dos entidades, una de ellas propietaria de los derechos de las proyecciones soviéticas con el fin de protegerlas.

Durante la segunda mitad del siglo pasado Soyuzmultfilm creó diversas producciones que se convirtieron en emblemas de la animación para la sociedad y que todavía perviven en la cultura popular rusa, tales como 'Cheburashka y el cocodrilo Guenna', 'Winnie the Pooh' y 'Nu pogodí!'.

Su privatización se produjo días después de que el Ministerio de Finanzas ruso presentara sus presupuestos para el próximo año, donde incluye la privatización de empresas públicas con el fin prioritario de financiar la industria militar rusa.