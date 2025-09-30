Sánchez garantizará a Europa el pleno apoyo de España a seguridad del flanco este europeo

Sánchez participará este miércoles en la capital danesa en una reunión informal de los líderes de los Veintisiete y el jueves en la séptima cumbre de la Comunidad Política Europea, que agrupa a los socios de la UE y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario, como Reino Unido y Ucrania.

Un asunto central en ambas citas será la seguridad de Europa ante la amenaza rusa y la situación de la guerra en Ucrania, con recientes y repetidas violaciones del espacio aéreo de países como Polonia, Rumanía y Estonia por parte de drones rusos.

El país anfitrión de las cumbres, Dinamarca, también ha sufrido en los últimos días varios incidentes con drones que obligaron a cerrar el espacio aéreo de varios de sus aeropuertos.

Las autoridades danesas hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido" y apuntan hacia Rusia, pero han admitido que, hasta ahora, no han podido probar que haya una conexión directa.

Países como Suecia, Alemania, Noruega y Francia han anunciado el envío a Dinamarca de equipo antidrones y radares, así como personal, para reforzar su seguridad, en especial con vistas a las cumbres europeas de esta semana.

Fuentes del Gobierno español avanzaron que Sánchez expondrá ante el resto de líderes europeos el inquebrantable compromiso de España con el flanco este, que subrayan que se evidencia con hechos, como la participación con medios aéreos en el nuevo dispositivo de la Alianza bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' para abordar desafíos como los asociados al uso de drones.

Las fuentes del Ejecutivo aseguran que España entiende muy bien la amenaza a la que se enfrenta Europa y su compromiso con ella es incontestable y está fuera de toda duda.

La primera de las dos cumbres, la de los Veintisiete, tendrá carácter informal y, por tanto, no habrá conclusiones, pero servirá para preparar el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas a finales de octubre.

En la reunión de la Comunidad Política Europea, además de participar en el plenario, Sánchez intervendrá en una de las dos mesas redondas en las que se dividirán los líderes, en concreto la dedicada a abordar las tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad, que estará copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Albania, Edi Rama.

Una mesa en la que participará también la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, tras las elecciones en este país en las que su partido, Acción y Solidaridad, consiguió la victoria, fortaleciendo la inclinación proeuropea frente a la oposición a favor de Rusia.

El jefe del Ejecutivo español también prevé poner sobre la mesa el riesgo climático como un factor multiplicador de amenazas de seguridad.