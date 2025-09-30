Sheinbaum destaca reformas contra "el neoliberalismo" como logros de su Gobierno

Cuestionada durante su conferencia de prensa matutina sobre su evaluación en los primeros doce meses al frente del Ejecutivo, señaló que las reformas constituciones han sido fundamentales ya que “revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país”.

Sheinbaum destacó la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, la cual dijo, es algo “histórico” que permitió por primera vez en la historia que los mexicanos eligieran directamente a jueces y magistrados.

“Han querido minimizarla, ensuciarla. Pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas”, apuntó.

Asimismo, señaló la reforma de los pueblos indígenas y la reversión de “una buena parte” de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la que se rescató Petróleos Mexicano (Pemex) y se recuperaron empresas públicas.

También, destacó la reducción del 32 % en los homicidios dolosos, y reformas a la educación, además de la construcción de nuevas preparatorias en el país, pues se abrieron al menos treinta nuevas preparatoria

Por último, resaltó el impulso para el suministro de medicamentos y la implementación de nuevos programas sociales, como el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, las becas universales para estudiantes de secundaria pública y la ampliación de los programas de bienestar.

Este miércoles, Sheinbaum cumple un año como presidenta de México, en medio de altos niveles de violencia y presiones crecientes desde Estados Unidos, con una popularidad que, según encuestas, supera el 70 % de aprobación.