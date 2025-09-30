Sheinbaum impulsará iniciativa integral para atender salud mental en jóvenes mexicanos

“Es una propuesta que vamos a presentar para todo el país. (Queremos) que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza tanto personal como colectivo”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Destacó que esta iniciativa forma parte de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones, pero incorporará una dimensión específica de salud mental juvenil, con alcance nacional.

Sheinbaum aseveró que el objetivo es que las juventudes “sientan que su gobierno está cerca” y que existan mecanismos efectivos para prevenir tanto la violencia como la criminalidad en los entornos escolares.

La propuesta se produce que el lunes más de una decena de facultades y preparatorias que forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, suspendieran actividades presenciales, como medida de seguridad ante amenazas en redes sociales, luego de que la semana pasada un estudiante asesinara a otro en una escuela al sur de la Ciudad de México.

En varios comunicados difundidos en sus cuentas oficiales, facultades como Arquitectura, Derecho, Economía, Música, Enfermería y Obstetricia, Artes y Diseño, Música, Ingeniería, entre otras, anunciaron que decidieron implementar las clases en línea con el objetivo de preservar la seguridad del alumnado.

Asimismo, los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y varias preparatorias, así como la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, señalaron que las clases se mantendrán a distancia al menos hasta el 2 de octubre.

El pasado 22 de septiembre, un alumno identificado como Lex Ashton, de 19 años, ingresó al Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur, y atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar y a un trabajador del plantel, que se encuentra en el hospital.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, subcultura digital que promueve discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el caso está siendo investigado por “homicidio calificado y lesiones dolosas”, y que el presunto responsable está hospitalizado bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).