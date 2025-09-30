Starmer dice que el Reino Unido está en una encrucijada entre "renovación o declive"

"Estamos frente a una prueba, una lucha por el alma de nuestro país, tan grande como reconstruirlo después de la guerra", afirmó Starmer, quien advirtió de que "el camino de la renovación será largo y difícil".

Starmer pidió a los ciudadanos que no se dejen llevar por el declive que, en su opinión, representa la formación populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, que lidera las encuestas de intención de voto.

"¿Cuándo fue la última vez que oyeron a Nigel Farage decir algo positivo sobre el futuro del Reino Unido? No le gusta el Reino Unido, no cree en él", manifestó Starmer, en una de sus acusaciones más directas a su rival político.

El líder laborista mantuvo que Farage, cuyo partido es anti-Europa y antiinmigración, "recurre al agravio", para convertir a "este país orgulloso y autosuficiente en una competición de víctimas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Starmer insistió en que el Partido Laborista es el que de verdad representa a la clase trabajadora pero avisó de que algunas de las decisiones que tendrá que tomar para enderezar la economía "serán duras".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Al final de ese camino duro, habrá un nuevo país, un país más justo, una tierra de dignidad y respeto", afirmó el primer ministro británico, cuya popularidad en los sondeos está en mínimos, con un apoyo de solo un 13 %.

En una aparente alusión a las dudas sobre su liderazgo, Starmer expresó determinación para salir adelante.

"No importa cuántas personas me digan que no se puede hacer; creo que el Reino Unido puede unirse. Podemos perseguir un destino compartido. Podemos unirnos en torno al bien común. Esa es mi ambición, el propósito de este gobierno", declaró.

Starmer, que llegó al poder en julio de 2024, reconoció que "la gente está perdiendo la fe" y "no se les puede culpar por estar desmoralizados".

"Sobrevivieron a la austeridad, el Brexit, la COVID-19, cumplieron las normas, cumplieron con su parte del trato, pero una y otra vez, la política eludió el reto", afirmó.

Sus calles mayores, los 'pubs', sus centros cívicos, "luchan contra la marea del declive", una tendencia que su Gobierno quiere revertir.

Para conseguirlo, "todo se reduce al crecimiento", dijo, para recordar que "impulsar la economía y el nivel de vida es la misión fundamental de este Gobierno".

En otro punto del discurso, Starmer se preguntó si Farage "realmente ama al Reino Unido" y quiere representarlo en toda "su diversidad" e instó a sus correligionarios a luchar para combatir a la formación y su discurso.