Starmer pide unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump

Liverpool (R.Unido), 30 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este martes su apoyo al plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, e instó a todas las partes a unirse para "reiniciar la esperanza de una solución de dos Estados" para Israel y Palestina.