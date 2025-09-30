Suben a 19 los muertos y a 21 los desaparecidos en Vietnam por el impacto del tifón Bualoi

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente precisa en su última actualización que, además, 88 personas resultaron heridas y más de 105.000 viviendas dañadas en más de una quincena de provincias del centro-norte de la nación.

La mayoría de víctimas mortales se encontraban en la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informa la oficialista Vietnam News Agency (VNA).

Otros perecieron al ser arrastrados por la crecida de las aguas o por la caída de árboles.

Bualoi, que llegó a territorio vietnamita el lunes alrededor de las 5:00 hora local (22:00 GMT del domingo) con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, continúa dejando hoy precipitaciones, apunta el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam.

"Es probable que las lluvias provoquen riadas y deslizamientos de tierra", alerta la agencia en un comunicado.

El Gobierno ordenó la víspera la movilización de efectivos militares para centrarse en la respuesta de emergencia y tareas de reparación.

Antes de la llegada del tifón, las autoridades vietnamitas se apresuraron el domingo a emitir ordenes de evacuación para casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

La tormenta, que se encuentra en el noreste de Birmania -donde se espera que se desvanezca este martes- tras cruzar la víspera Laos, ya dejó la semana pasada al menos 14 muertos a su paso por Filipinas, antes de atravesar y tomar rumbo a Vietnam.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas.