Suiza invertirá millones en sistemas antidrones ante incursiones en el país y en Europa

Asimismo, admitieron que interceptar los drones resulta por ahora sumamente difícil.

Según la Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza, el número de incidentes con drones en el espacio aéreo nacional va en aumento: de 68 casos de riesgo potencial en 2024 hasta medio centenar solo en la primera mitad de 2025.

No obstante, la entidad ha asegurado que en la mayoría de casos se trataba de infracciones cometidas con drones de recreación manipulados por particulares.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las incursiones de drones de origen desconocido en varios países europeos se han multiplicado y recientemente se han detectado incidentes de este tipo en Polonia, Dinamarca y Noruega, lo que en ciertos casos ha llegado a paralizar aeropuertos.

La prensa suiza ha revelado que numerosos aparatos de origen desconocido sobrevolaron en los últimos meses la base militar suiza de Meiringen (cantón de Berna), ante lo cual responsables militares han dicho que podría haberse tratado de espionaje de Rusia o China.

El aeropuerto regional de San Galo (oriente de Suiza) se ha convertido en pionero en términos de seguridad con la instalación de un sistema profesional de detección de drones que consiste en captores que funcionan de manera pasiva, sin interferir con otros sistemas.

En caso de alerta el dispositivo transmite a la torre de control la posición del dron y una imagen del aparato en directo, detalla el diario la Tribune de Genève.

El aeropuerto de Zúrich, el más importante del país, se ha dotado de un tecnología similar, capaz de emitir una alerta en caso de ser necesario y además puede distinguir los drones registrados de aquellos que no lo están.

En cambio, otros aeropuertos, como los de Ginebra, Mulhouse-Basilea o el de la capital Berna todavía no disponen de tales sistemas de protección o no han informado claramente de su existencia, en algunos casos alegando razones de seguridad.

Estos aparatos voladores pueden suponer un grave riesgo para los aviones si impactan contra ellos o son absorbidos por las turbinas de sus motores, además de otros riesgos de seguridad.

Los drones de uso comercial disponen de un sistema de seguridad que les impide automáticamente volar sobre aeropuertos e infraestructuras críticas similares, pero una manipulación técnica puede dejarlo inactivo.