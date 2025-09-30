Turquía anuncia que rescataría, en caso de necesidad, la flotilla camino a Gaza

"Turquía sigue de cerca cómo se llevan a cabo de forma segura las actividades de ayuda humanitaria por parte de barcos civiles que actualmente navegan en el Mediterráneo Oriental en el marco de los valores humanitarios y del derecho internacional", señala un comunicado de Defensa.

"En este contexto, nuestros buques, que ejecutan diversas tareas de entrenamiento y actividades de rutina en la región, contribuirán, en caso de que sea necesario, con su capacidad de búsqueda y rescate a las tareas de ayuda humanitaria, en coordinación con nuestras instituciones y los interlocutores internacionales", agrega.

El Ministerio concluye que Turquía "asumirá su responsabilidad de proteger los valores humanos y la seguridad de civiles inocentes en todo lugar y bajo cualquier condición".

Portavoces de la Flotilla confirmaron ayer la asistencia de Turquía a uno de sus barcos, el Johnny M., que había sufrido una avería de motor, repartiéndose la mayoría de sus tripulantes a otras embarcaciones.

Cuatro pasajeros de este barco regresaron a tierra a bordo de un buque militar turco, aseguró una activista turca, participante en la Flotilla, en declaraciones a la cadena NTV.

Un comunicado de la Flotilla se limitaba a agradecer el apoyo de "la Media Luna Roja, en coordinación con el Gobierno turco, por facilitar el regreso seguro de los participantes y por entregar ayuda humanitaria adicional a la flotilla".

Desde hace días la prensa turca viene informando sobre la presencia de drones militares turcos cerca de la Flotilla, en lo que algunos medios interpretan como una "protección" de Ankara a la iniciativa, aunque sin confirmación oficial al respecto.

Actualmente, el grueso de la Flotilla, al que se acaban de unir dos embarcaciones procedentes de las costas turcas, se encuentra al norte de Alejandría (Egipto), a unos 370 kilómetros de las costas de Gaza.