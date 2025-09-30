Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, tras "vuelo de prueba"

Santo Domingo, 30 sep (EFE).- Un avión de la aerolínea dominicana Sky High realizó este martes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, sin que se reportaran heridos, informaron fuentes oficiales.