Un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Santo Domingo, tras "vuelo de prueba"

La aeronave Embraer 190 realizaba un "vuelo de prueba" con siete ocupantes, informó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en un comunicado.
El incidente ocurrió a las 17:20 horas local (01:20) GMT), luego de que la aeronave presentara una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.
"Las operaciones de navegación aérea y servicios aeroportuarios en Las Américas se mantienen estables y sin afectaciones", aseguró el organismo.
El Instituto de Aviación dijo que, gracias a la "oportuna" activación de los protocolos establecidos y a la "rápida" respuesta de los equipos de emergencia del aeropuerto, el aterrizaje se realizó sin que se registraran personas heridas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El IDAC aseguró que acompaña a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) en las indagatorias sobre el aterrizaje de emergencia de la aeronave.