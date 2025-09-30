Wall Street abre en terreno mixto en último día de un septiembre que cerrará en ganancias

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones ganaba un tímido 0,02 %, el S%P 500 caía un 0,11 % y el Nasdaq también perdía un 0,31 %.
En cualquier caso, los tres índices cerrarán el mes al término de la jornada con netas ganancias, impulsadas por la reciente rebaja de tipos de interés y el bum de la inteligencia artificial que por el momento no tiene fin, y que desmiente los agoreros rumores de una burbuja.
Entre las 30 cotizadas del DOW, en el arranque no hay grandes cambios, y solo cabe destacar las subidas de Cisco (0,86 %), Nvidia (0,7 %) y Merck (0,65 %); con caídas para Amazon (-1,41 %), Chevron (-1,02 %) y Walt Disney (-0,89 %).
El petróleo de Texas cae en este momento un 1,53 %, ante la casi certeza de un aumento de producción del cártel OPEP+ y del reciente acuerdo logrado sobre los pozos petroleros del Kurdistán iraquí.
