Wall Street cierra con récord y registra ganancias acumuladas en el mes y el trimestre

En la jornada de este martes el Dow Jones de Industriales subió un 0,18 %, hasta 46.397 puntos, un máximo histórico; el S&P avanzó un 0,41 %, hasta 6.688 unidades, y el Nasdaq progresó un 0,31 %, hasta 22.660 enteros.

En el mes de septiembre, que habitualmente suele ser flojo en bolsa, los tres indicadores anotaron también ganancias: el Dow Jones del 1 %, el S&P 500 un 3 % y el Nasdaq un 5 %. También es positivo el trimestre, con aumentos del 5 %, el 7 % y el 11 %, respectivamente.

Los analistas destacaban la buena marcha de la bolsa pese al temor por un cierre inminente del Gobierno de EE.UU. si los legisladores republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo presupuestario antes de la próxima medianoche, un acontecimiento que puede acarrear problemas a la economía.

Entre los factores de movimiento en septiembre ha estado la esperada rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que ve señales de debilidad en la economía, y el bum de la IA, espoleada por una fuerte demanda de esta tecnología y una sucesión de acuerdos multimillonarios.

La fabricante de chips Nvidia, la líder en la IA, cierra el mes con una revalorización del 9 %, y del 22 % en el trimestre, mientras que Oracle, que se está posicionando como otra estrella de este campo, salda el mes con una subida del 25 % y del 28 % en el trimestre.

Nvidia anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle, que ha logrado un contrato con OpenAI de 300.000 millones de dólares, será una de las grandes beneficiadas del pacto para que la 'app' TikTok funcione con mínima representación china.

Mientras tanto, la incertidumbre ha propulsado también a activos refugio como el oro, cuyos futuros alcanzaron un récord este mismo martes de 3.840 dólares la onza, y se han revalorizado un 17 % en el trimestre.