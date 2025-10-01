Albares exige respeto a integridad y derechos de los activistas españoles de la Flotilla

"Sigo de cerca la situación de @gbsumudflotilla, iniciativa pacífica y humanitaria" ha escrito Albares en su cuenta de la red social X.

Y añade que el ministerio de Exteriores, la embajada española en Israel y consulados de la zona "están movilizados para prestar toda la protección diplomática y consular a nuestros ciudadanos. Su integridad física y derechos deben ser respetados".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla.

Según han informado a EFE este miércoles fuentes del ministerio la embajada española en Tel Aviv "ha contactado tanto con el Ministerio de Exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular"

Exteriores también ha activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia.

Albares, añaden las fuentes, está en contacto con ministros de Exteriores de países con nacionales en la flotilla, especialmente los de Irlanda y Turquía.

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza, y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según ha avanzado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

Poco antes, Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, ha informado a EFE desde una de las embarcaciones de que el barco Alma, de la Global Sumud Flotilla, había sido interceptado por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertaran de la presencia de 20 buques "no identificados" en su radar.