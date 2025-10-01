Artistas de Venezuela, Argentina y México exponen en Huelva de la mano del OCIb 2025

Durante el acto de inauguración de la muestra este miércoles, el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, Jaime de Vicente, recordó la "seña de identidad" de esta convocatoria cultural: "la conexión de la cultura que se produce hoy a ambos lados del Atlántico".

La Casa Colón de Huelva acogerá hasta el 16 de octubre la exposición 'Euphoria Subliminal', de Piero Troiani, arquitecto y escultor venezolano afincado en Londres que se ha consolidado como una voz singular en el panorama internacional gracias a su exploración de la tridimensionalidad, el uso del espejo y los juegos de percepción.

La muestra de Troiani presenta un conjunto de piezas que invitan al espectador a descubrir nuevas lecturas de la forma y el espacio a través de composiciones que fusionan lo geométrico y lo orgánico.

De manera paralela, el OCIb 2025 presenta la exposición 'Espacios Naturales', con obras de la artista plástica Patricia Vannucchi y fotografías de Silvia Coggiola, ambas de origen argentino.

La propuesta combina elementos gráficos con un enfoque particular que enlaza las artes plásticas tradicionales con el diseño visual.

El fotógrafo mexicano Santiago García Galván expone 'El tiempo de Alicia', inspirada en la novela de Lewis Carroll, que transporta a los visitantes a una Habana mágica y surreal, donde la protagonista y el conejo blanco recorren calles, paisajes y escenas cotidianas cargadas de simbolismo.