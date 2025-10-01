Aumentan a 72 los fallecidos y a 300 los heridos por terremoto de 6,9 en Filipinas

Bogo (Filipinas), 2 oct (EFE).- Al menos 72 personas han perdido la vida y casi 300 han resultado heridas a raíz del terremoto de magnitud 6,9 que golpeó la noche del martes el norte de la isla filipina de Cebú, según el último recuento de las autoridades.