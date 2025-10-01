Bares de Washington ofrecen ofertas para empleados federales afectados por el cierre

Un bar ubicado a pocas cuadras del Capitolio creó la 'Hora Infeliz' para ofrecer a los trabajadores federales, que presenten su licencia, diversas bebidas como ponche de leche, cocteles o cervezas de barril a precios más bajos entre los seis y los diez dólares.

Otro bar creó el trago 'Suspensión-Rita', en referencia a la paralización temporal de los puestos de trabajo y la ofrece a los afectados por diez dólares, así como un platillo de pan con queso fundido por cinco dólares.

Más de una decena de establecimientos se han unido a la iniciativa ofreciendo bebidas y platillos diversos por menos de seis dólares para los trabajadores federales que muestren sus credenciales.

El cierre de Gobierno que inició este miércoles, y que se extenderá al menos hasta el viernes debido a receso en el Senado, ha dejado 1,4 millones de trabajadores afectados: 700.000 de ellos suspendidos y el resto trabajando sin salario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy