Brigitte Bardot publica 'Mon BBcédaire', un libro íntimo y audaz escrito a mano

El libro despliega un alfabeto de vida en el que cada letra abre una puerta a los recuerdos, opiniones, amores, indignaciones y a la pasión inalterable de Bardot, de 91 años, por los animales.

De la A de 'abandono' a la Z de 'zoológico', la intérprete de películas como 'Le Mépris' ('El desprecio', de Jean-Luc Godard, 1963) escribe con una característica caligrafía redondeada sobre palabras escogidas y nombres de lugares o personalidades que ha conocido.

La editorial subraya que la obra "habla fuerte y hace hablar", ofreciendo un encuentro inédito con Bardot a través de sus opiniones, humor y confidencias.

Cada página constituye un "manifiesto de autenticidad", que refleja la libertad y la creatividad de la actriz y rompe con los códigos tradicionales.

Bardot, discreta en los medios desde la publicación de sus memorias en 1996 ('Initiales BB'), ofrece con esta obra un retrato audaz y muy personal, pero fiel a su imagen de mujer indomable y libre.