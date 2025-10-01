Chile expresa su "grave preocupación" por la interceptación de Israel a la flotilla

En un comunicado, la Cancillería denuncia asimismo que la acción represiva del Gobierno israelí supone una violación explícita de las leyes internacionales.

"El Gobierno de Chile expresa su grave preocupación por la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla global 'Sumud', en su tránsito hacia Gaza con el objetivo de llevar asistencia humanitaria a la población civil afectada en la zona, particularmente a mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio palestino ocupado", afirmó en una nota.

"Esta acción vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas", agregó.

En consecuencia, añade el comunicado, "Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias".

