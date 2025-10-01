Cierran el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos e incidentes en la ciudad

Según los medios como el 'Münchner Merkur', se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara, en el que se escucharon explosiones, ruidos similares a disparos, se reportó al menos un muerto y donde una vivienda unifamiliar ardió en llamas.

"No podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest, declaró Reiter en el consejo municipal, citado por este medio bávaro, por lo que el recinto en torno a la Theresienwiese (Prado de Teresa), que acoge esta gran fiesta cada año, permanecerá cerrado en cualquier caso hasta al menos las 17.00 horas (15.00 GMT).

Según el alcalde, hay una carta que hay que tomarse en serio en vista del Oktorbefest, visitado cada día por decenas miles de alemanes y turistas, y que ha aparecido en relación con el incidente registrado en el norte de la ciudad.

El presunto autor de la carta sería supuestamente el responsable de los hechos que se han producido allí.

"Actualmente estamos investigando en todas las direcciones. Se están examinando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, entre ellos la Theresienwiese. Por este motivo se retrasa la apertura del recinto ferial", informó la Policía en su cuenta de X en la más reciente actualización del operativo en el norte de Múnich.

En mensajes previos, la Policía había informado de un operativo por un incendio en una vivienda y de explosiones, así como del hallazgo de una persona herida, que murió posteriormente, y que podría estar relacionada con los hechos.

Además, en la vivienda se encontraron trampas explosivas, por lo que se ha tenido que recurrir a las fuerzas especiales para su desactivación.

En tanto, una segunda persona consta como desaparecida, aunque según la Policía no supone ningún peligro para la población.

Las fuerzas de seguridad agregaron que la vivienda fue incendiada de manera intencionada en el marco de una disputa familiar, hecho que según los medios no ha podido todavía ser confirmado.