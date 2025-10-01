Comité de la Cruz Roja suspende sus operaciones en ciudad de Gaza por aumento de ataques

"La escalada de las operaciones militares en la ciudad de Gaza ha obligado al Comité Internacional de la Cruz Roja a suspender temporalmente sus actividades allí y reubicar a su personal en las oficinas del sur, con el fin de garantizar su seguridad y la continuidad de las labores humanitarias", señaló la organización en un comunicado.

La entidad aseguró que mantiene su compromiso de regresar a la capital del enclave "tan pronto como las condiciones lo permitan".

"Esto ocurre mientras decenas de miles de personas que permanecen en la ciudad de Gaza se enfrentan a condiciones humanitarias terribles y necesitan desesperadamente más ayuda", añadió.

El CICR precisó que continuará brindando apoyo a la población y a los hospitales que aún funcionan en la capital, "siempre que las circunstancias lo permitan", desde sus oficinas en Deir al Balah, en el centro del enclave, y en la ciudad sureña de Rafah, donde sus instalaciones siguen "plenamente operativas".

El pasado 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe diarios, muchos de ellos civiles.