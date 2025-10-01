Crimea raciona aún más la gasolina tras ataques ucranianos contra refinerías rusas

"Se tomó la decisión de limitar la venta de combustible, no más de 20 litros por persona", informó en Telegram el líder crimeo, Serguéi Axiónov.

El pasado lunes, Asiónov ya había regulado la venta de gasolina a 30 litros por automóvil, y topado los precios del diésel y la gasolina de diverso octanaje a precios entre los 70 y los 80 rublos por litro (de 84 a 96 centavos de dólar).

Explicó que las medidas tomadas anteriormente "de momento no permiten normalizar completamente la situación respecto al volumen necesario de combustible automotriz en las gasolineras de Crimea".

Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques permanentes contra las refinerías rusas, obligándoles a parar de modo parcial o total, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.

En la península de Crimea la situación se ha tornado más grave en los últimos días ya que esta situación se suma a dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch debido al mal tiempo.