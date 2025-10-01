Cuatro países caribeños establecen la libre circulación para sus nacionales

Los nacionales de estos cuatro países podrán viajar a cualquiera de ellos para residir, trabajar y permanecer indefinidamente, con derecho a atención médica de emergencia y primaria, así como a educación pública para sus hijos, según el comunicado de Caricom.

Estos ciudadanos ya no estarán limitados a la entrada temporal de hasta seis meses ni a trabajar bajo el régimen de competencias de Caricom, que sí se seguirá aplicando a los nacionales del resto de países de la organización.

La decisión de los cuatro Estados de implementar la plena libre circulación antes que los demás Estados miembros de Caricom fue aprobada en julio de 2025.

Este acuerdo se enmarca en el Protocolo de Cooperación Reforzada del Tratado Revisado de Chaguaramas, que prevé que grupos de al menos tres Estados miembros de Caricom profundicen sus esfuerzos de integración regional, con la opción de que otros Estados miembros se unan posteriormente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los preparativos llevados a cabo por San Vicente y las Granadinas, Barbados, Dominica y Belice incluyen que sus nacionales recibirán un sello o registro digital de estancia indefinida a su llegada a los otros países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se han establecido asimismo sistemas para registrar a los nacionales que llegan, lo que facilita el acceso a servicios como educación y atención médica, y permite a los organismos nacionales planificar ante cualquier aumento de la demanda.

También se han puesto en marcha medidas de supervisión eficaces para garantizar que se deniegue la entrada o se expulse a las personas que representen una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública.

Los demás Estados de Caricom seguirán facilitando la circulación de sus nacionales bajo el régimen vigente para trabajadores cualificados, la prestación de servicios y la operación de empresas.

Caricom es una organización establecida en 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas, revisado en 2001 para permitir el establecimiento de un mercado y una economía únicos.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.