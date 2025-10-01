Detenido un dirigente del partido liberal ruso Yábloko por "desacreditar" al Ejército

La detención del político fue anunciada por el Comité de Instrucción ruso, mientras sus correligionarios precisaron que Kruglov se encontraba en San Petersburgo cuando ocurrieron los hechos y ahora es trasladado a Moscú.

Según los investigadores rusos, Kruglov difundió de forma deliberada información falsa sobre las acciones de los militares rusos contra civiles ucranianos.

El mensaje en cuestión se publicó en Telegram en abril de 2022, coincidiendo con acusaciones contra las fuerzas rusas de realizar una matanza en Bucha, a las afueras de Kiev.

Kruglov, que llegó a ser diputado municipal en Moscú entre 2019 y 2024, ocupa desde 2023 el cargo de vicepresidente de Yábloko, el último partido opositor legal en Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado junio, fue detenido por reincidencia a la hora de desacreditar las Fuerzas Armadas rusas el conocido opositor Lev Shlosberg, también del partido Yábloko.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente el político, considerado uno de los líderes de Yábloko, se encuentra bajo arresto domiciliario.

Tanto Kruglov, como Shlosberg fueron declarados previamente "agentes extranjeros" por las autoridades rusas.