Diputada del partido de Lula está entre los brasileños de la Flotilla detenidos por Israel

São Paulo, 1 oct (EFE).- Luizianne Lins, diputada del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está entre los brasileños que viajaban en la "Flotilla Global Sumud" rumbo a Gaza y fueron detenidos por Israel, informaron este miércoles fuentes oficiales.