Economía chilena crece un 0,5 % en agosto marcada por una baja en la producción minera

Con estos resultados, por debajo del 1,8 % registrado en julio, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se considera una estimación adelantada del Producto Interno Bruto (PIB) y reúne el 90 % de los bienes y servicios del país, fue menor a lo esperado por los mercados pese al crecimiento en el comercio y los servicios.

Según detalló el ente emisor, la producción de bienes cayó un 3,4 %, determinado principalmente por el retroceso de 8,6 % de la minería, en específico una menor extracción de cobre, la principal exportación del país sudamericano.

Por su parte, el comercio aumentó un 3,9 %, donde todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista.

El área de servicios, informó el Banco Central, registro un aumento de 2,4 %, resultado explicando principalmente por la educación.

La economía chilena se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,2 %.

En contra de lo pronosticado, en 2023 Chile esquivó la contracción y el PIB cerró con un tímido crecimiento del 0,2 %.

Con las cifras de 2024, el crecimiento promedio de los tres primeros años de Gobierno del progresista Gabriel Boric es del 1,8 %.

Para este año el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,1 %.