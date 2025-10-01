EE.UU y aliados reducen su misión militar en Irak por el éxito frente al Esado Islámico

"Esta reducción refleja nuestro éxito conjunto en la lucha contra el ISIS (Estado Islámico) y marca un paso hacia la transición a una alianza de seguridad duradera entre Estados Unidos e Irak", señaló Parnell en un comunicado.
La Coalición Global multinacional fue establecida en 2014 por Estados Unidos e integra a más de 70 países con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico y su componente militar.
Durante el último año, ambas partes han sostenido conversaciones sobre la evolución de esta misión y su eventual transformación en una asociación bilateral de defensa entre Washington y Bagdad.
Según Parnell, la nueva etapa respaldará la seguridad de Estados Unidos e Irak y fortalecerá la capacidad del país árabe para impulsar el "desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera y el liderazgo regional".
El portavoz subrayó que Estados Unidos mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno de Irak y los miembros de la Coalición para garantizar una transición responsable.
El acuerdo, recalcó, se enmarca en los intereses nacionales de Estados Unidos, la Constitución iraquí y el Acuerdo Marco Estratégico suscrito entre ambos países.