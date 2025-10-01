El debut femenino de Anderson en la casa Dior llega entre lazos

Los vestidos, las capas largas y las faldas, sobre todo cortas, han sido otras de las tónicas dominantes.

En un gran espacio efímero erigido en los jardines de las Tullerías, cercanos al museo del Louvre, ha tenido lugar su desfile de prêt-à-porter primavera-verano 2026, el más mediático de la jornada de hoy, donde el vestido en sus diversas formas (largo, corto, transparente, abullonado…) ha acaparado igualmente atención.

Pensadas para una mujer joven, entre las propuestas no han faltado faldas cortas de tablas, pantalones sobre todo anchos y prendas que destilaban el toque Anderson, como abrigos cortos que a la vez hacían de vestidos provistos de volumen, así como las faldas cortas de generosas capas de tejido superpuesto.

Tras el rotundo éxito de Jonathan W. Anderson en Loewe, donde en una década hizo que la firma ocupara los primeros puestos de la moda mundial, con un cambio radical, en Dior, del mismo Grupo (LVMH) que la enseña española, se espera que inyecte una nueva modernidad y al mismo tiempo osadía, que atraiga como un imán a un nuevo público.

Los motivos como cuadros han estado presentes, así como el plisado. En el terreno de tejidos, el vaquero o denim no ha faltado, sobre todo en faldas cortas y pantalones, ni tampoco el encaje.

Nada de estridencias en el apartado del colorido, abarcando una paleta cromática desde el blanco al negro, pasando por la combinación de ambos, azules, verdes, suave rosa y marrones.

La gama de grises ha estado muy presente, esencial en el ADN de la "maison", desde los tiempos de su fundador, Christian Dior (1905-1957). De hecho, antes del pase se le ha recordado en un vídeo de varios minutos, donde también se han visto las propuestas de antecesores a Anderson, como Chiuri, Galliano o Ferré, entre otros.

Por la mañana, al otro lado del Sena, en la orilla izquierda, y en el Museo de la Moneda de la capital gala, la firma de lujo sostenible Icicle ha presentado sus propuestas para la primavera-verano del próximo año.

De su colección Atelier, son siluetas muy femeninas y ligeras, con prendas bien construidas, realizadas en sedas, lanas y algodones, y que además de aportar confort, desprendían la armonía de lo bien hecho.