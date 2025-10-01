El Ejército israelí no permite a los gazatíes regresar a la ciudad de Gaza

"Residentes de Gaza, la calle Rashid estará cerrada al tráfico desde el sur de la Franja de Gaza a las 12.00 horas (9.00 GMT). Se permitirá el desplazamiento hacia el sur (...) sin inspección. Las fuerzas armadas lo dejan claro: una vez sales de la ciudad de Gaza, no puedes regresar", dijo el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.

Tras el cierre de esta vía, ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra carretera posible (la de Salah al Din) también está bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos. Los habitantes de la capital solo pueden de esta manera salir de la ciudad.

El pasado 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe diarios, muchos de ellos civiles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 66.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños.

