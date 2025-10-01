El Gobierno de Trump desplegará a agentes migratorios en el Super Bowl de Bad Bunny

Los Ángeles (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos advirtió este miércoles que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el espectáculo del Super Bowl protagonizado por la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.