El Gobierno español crea una unidad de seguimiento permanente de la Flotilla

Según informaron a EFE este miércoles fuentes del Ministerio, también ha activado a los consulados en Tel Aviv y Jerusalén en Israel y Nicosia en Chipre.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, está en contacto sus homólogos de países con nacionales en la flotilla, especialmente los de Irlanda y Turquía, añadieron las fuentes.

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

Poco antes, Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, informó a EFE desde una de las embarcaciones de que el barco Alma, de la Global Sumud Flotilla, había sido interceptado por la Armada israelí, poco después de que los activistas alertaran de la presencia de veinte buques "no identificados" en su radar.

