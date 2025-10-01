El oficialista Frente Amplio uruguayo se solidariza con la Global Sumud Flotilla

"Por estas horas, una flotilla civil compuesta por activistas de todo el mundo se dirige hacia la franja de Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo al ingreso de medicamentos y alimentos a territorio palestino, impuesto por el Gobierno de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu", dice un comunicado emitido por el Secretariado Ejecutivo de dicha fuerza política.

Y añade: "El Gobierno de Israel, responsable del genocidio contra el pueblo palestino, obstruyó el avance de la flotilla con la ayuda humanitaria para la población civil de Gaza que vive una hambruna masiva, según lo ha denunciado la Organización Mundial de la Salud".

El Frente Amplio apuntó que esos hechos lo preocupan y lo ocupan, al tiempo que pidió "el alto al fuego inmediato, el fin del genocidio y la instalación inmediata de un corredor humanitario".

Al mismo tiempo, reclamó la "devolución con vida" de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás.

"Como fuerza política pacífica y pacificadora, nos pronunciamos una vez más por la paz y el respeto al Derecho Internacional", concluye el documento.

Por otra parte, durante esta jornada, los senadores de esa fuerza política homenajearon a la Global Sumud Flotilla colocando cada uno de ellos un barco de papel hecho con banderas de Palestina en los respectivos lugares que ocupan en la Cámara Alta.

En tanto, la situación de tres uruguayos que viajan hacia Gaza con ayuda humanitaria en la Global Flotilla Sumud es seguida de cerca por el Gobierno de su país, que instó al de Israel a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de la iniciativa.

Global Flotilla Sumud denunció en la noche entre este miércoles y jueves que el Ejército israelí interceptó nueve de sus barcos y que una de sus naves fue embestida todavía en aguas internacionales.

En un mensaje en su canal de Telegram, la flotilla aseguró que la fuerza marítima israelí usó la "agresión activa" contra el barco Florida, que fue "deliberadamente embestido en el mar". Además, agregó que otras embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua.

"Estos ataques ilegales contra barcos humanitarios son un crimen de guerra. Ningún tripulante a bordo ha sufrido daño", agregó.

Según la página de la organización que rastrea el avance de la Flotilla, integrada por más de cuarenta embarcaciones que transportan a unos 500 voluntarios, ya son nueve las naves interceptadas por el Ejército israelí, que horas antes empezó a interrumpir la trayectoria de los barcos hacia Gaza a unas 80 millas náuticas de la costa del enclave (unos 148 kilómetros).