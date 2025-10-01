El Parlamento húngaro prorrogará el estado de emergencia por la guerra en Ucrania

Para poder votar sobre la propuesta, el viceprimer ministro, Zsolt Semjén, convocó una sesión extraordinaria del Parlamento, donde el proyecto, salvo sorpresa, saldrá adelante debido a la mayoría absoluta del partido gubernamental, el Fidesz, presidido por el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Semjén justificó la convocatoria de una sesión extraordinaria para el 7 de octubre, ya que "la guerra y la catástrofe humanitaria prosigue en Ucrania".

El Parlamento viene prolongando este estado de emergencia desde mayo de 2022, tres meses después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania.

El estado de emergencia autoriza al Gobierno a emitir decretos en temas relacionados, sin tener que consultar al Parlamento, pero también permite en casos concretos suspender la aplicación de leyes.

La mayoría absoluta del Fidesz viene prolongando algún estado de emergencia o de crisis de forma ininterrumpida desde 2016.

Ese año, cuando centenares de miles de refugiados cruzaron el país para llegar a Europa Occidental, el parlamento declaró "el estado de crisis por inmigración masiva", que sigue siendo prorrogado cada seis meses.

Entre 2020 y 2022 estuvo vigente el estado de emergencia por la pandemia de covid y desde 2022 por la invasión rusa de Ucrania.

De esta manera se espera que las próximas elecciones legislativas, previstas para abril de 2026, se celebrarán de nuevo bajo un estado de emergencia.