El petróleo Brent cae un 2,49 %, hasta los 65,35 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,67 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 67,02 dólares.

El Brent continuó a la baja por tercer día consecutivo, hasta situarse ligeramente por encima de la barrera psicológica de los 65 dólares por barril y en sus niveles mínimos desde principios de junio debido a que el cierre parcial del Gobierno estadounidense aumentó las preocupaciones sobre la economía global.

Además, el sentimiento bajista predomina entre los inversores, que siguen pendientes de si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobará o no un nuevo aumento de producción de petróleo para noviembre en su próxima reunión, prevista este domingo, y se preparan para un escenario de superávit de oferta.