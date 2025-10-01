El petróleo de Texas baja un 0,95 % tras el cierre parcial del Gobierno federal en EEUU

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre restaban 0,59 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Según los medios especializados, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EE.UU., activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Este cierre afecta por el momento a servicios no esenciales, pero podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.

Por su parte, los demócratas tampoco consiguieron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destinaba más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada en la Cámara Alta.

Por otra parte, la Administración de Información de Energía (EIA, en inglés) divulgó hoy que las reservas comerciales de crudo aumentaron la semana pasada en 1,8 millones de barriles, más de lo esperado por los analistas.

Mientras, el mercado sigue enfocado en la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción y la reacción a la reanudación de las exportaciones de crudo de la región del Kurdistán iraquí.