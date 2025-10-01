El presidente de Portugal garantiza "todo el apoyo consular" para sus nacionales detenidos

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, Rebelo de Sousa agregó que también se garantizará todo el respaldo para que puedan regresar a Portugal.

Los arrestados portugueses son la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício y el activista Migue Duarte, informaron la propia hermana de la política, Joana Mortágua, y el Bloco de Esquerda.

Antes de que fueran interceptados, la propia Mariana Mortágua subió un video en Instagram donde decía: "Si están viendo este video, es porque fui detenida en contra de mi voluntad por las fuerzas israelíes, que actuaron contra la ley internacional".

"Si fuera ese el caso -siguió-, pido que contacten con el Gobierno portugués para que haga todos los esfuerzos para garantizar la liberación no solo mía, ni la de Sofia Aparício y Miguel Duarte - delegación portuguesa-, sino también la de todos los participantes de esta misión".

Los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó hoy el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.