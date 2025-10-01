El Senado español rechaza una moción para condenar el "genocidio" en Gaza

PP y Vox, que son mayoría en la Cámara Alta del Parlamento español, tumbaron la moción que había propuesto el gubernamental Partido Socialista (PSOE) y acusaron a su líder, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de hacer política con la situación en Gaza.

En las últimas semanas, los socialistas, al frente del Gobierno de coalición español, y los populares, líderes de la oposición, se han enfrentado por la ofensiva israelí en la Franja y el uso del término "genocidio".

Mientras que el jefe del Ejecutivo español se ha referido a lo que acontece en el enclave palestino como "genocidio" en numerosas ocasiones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se resiste a emplear el término.

Durante el debate en el Senado este miércoles, el senador socialista Juan Espadas instó a los conservadores a utilizarlo para referirse a la situación de la Franja, "un páramo de destrucción, muerte y hambruna".

"¿Cómo podemos seguir evitando una condena sin paliativos?", preguntó al defender la moción presentada por su partido.

En su turno, la senadora popular Pilar Rojo dejó claro que su partido tiene que sentirse consternado por todas las muertes en Gaza, pero incidió en que Sánchez "está utilizando Gaza para sus temas internos" y denunció que al presidente del Gobierno "le preocupan poco los gazatíes".

Alineado con el "no" a la moción, el ultraderechista Vox recalcó que la guerra en la Franja la inició Hamás y que Israel es la única democracia de Oriente Medio y, por tanto, "es un deber moral" situarse del lado de las democracias y en contra del terrorismo.

El resto de partidos que componen el Senado, agrupaciones independentistas, nacionalistas o de izquierdas votaron a favor de la moción -salvo una abstención-, que sin embargo no obtuvo los votos suficientes salir adelante.

La cuestión de Gaza lleva varias semanas presente en la política española, especialmente tras el anuncio del Ejecutivo de un embargo de armas a Israel para contestar a los ataques del país hebreo sobre la Franja y aumentar las medidas de presión sobre el Gobierno israelí.